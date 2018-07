WSJ: Doctrina Trump Mai nti

Stiri pe aceeasi tema

- Reputatia presedintelui SUA, Donald Trump, pare sa se fi erodat dupa turneul efectuat in Europa, comenteaza Wall Street Journal, observand ca liderul american in general promoveaza o doctrina in care se plaseaza pe primul loc, dar a manifestat slabiciune la intalnirea cu omologul rus Vladimir Putin.

- Guvernul Angela Merkel l-a avertizat, duminica, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa nu negocieze în mod unilateral cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, întrucât risca pierderea aliatilor din Europa, exprimând

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…

- CHIȘINAU, 2 iul — Sputnik. Pentagonul studiaza costul unei plecari sau al unui transfer al militarilor americani stationati în Germania, cel mai important contingent din afara Statelor Unite, a scris vineri cotidianul Washington Post, preluat de AFP, citat de Agerpres și de digi24.ro.…

- Uniunea Europeana este dispusa sa discute cu SUA pentru solutionarea disputei comerciale declansata de decizia Washingtonului de a impune tarife vamale suplimentare pentru otelul si aluminiul provenit din Europa, a declarat joi comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom. Calificand…