WSDriveTest cu Peugeot 3008 facelift GT Pack 1.5 BlueHDI 130 CP

- Electrificarea gamei de modele Peugeot a inceput in urma cu trei ani, o data cu lansarea lui e-208. De atunci, francezii au lansat pe piața atat modele cu zero emisii cat și unele echipate cu sisteme de propulsie plug-in hybrid. In viitorul nu foarte indepartat, noul Peugeot 308 (lansat la mijlocul…

- Pastrand ȋnsemnele aceluiasi tipar al cautarii luminosului creator si purificator, Thy Veils lanseaza „Sunvault”, un single produs in colaborare cu muzicianul si noul membru al grupului, basistul Mircea Ardeleanu Jr. Prin aceasta intalnire, atmosfera Thy Veils se intrepatrunde cu muzica soul, interferența…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, incepand cu data de 12 iulie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.Ministerul Apararii Nationale organizeaza, incepand cu data…

- Un numar de 255 de romani s-au inscris la concursul lansat de Agenția Spațiala Europeana (ESA) pentru a deveni astronauți, informeaza G4Media . Potrivit sursei citate, este vorba despre 199 de barbați și 56 de femei. ESA cauta intre patru și șase astronauți, dar alte 20 de persoane vor fi ”rezerve”.…

- Lansat pe piața in anul 2010, Duster a devenit rapid un model de succes pentru constructorul de la Mioveni. Din 2019, SUV-ul este liderul european pe segmentul sau in vanzarile catre clienții particulari. Noul Duster facelift se adreseaza "atat clienților care doresc un SUV confortabil cu design atragator,…

- Sub numele Daria, artista bacauana Daria-Anastasia Tanasa, cunoscuta publicului de la ediția 2018 a consacratului show de televiziune Vocea Romaniei, a lansat de curand un produs muzical, Soulmate, un cantec ce beneficiaza și de un videoclip. Cel mai interesant aspect este dat de faptul ca aceasta producție…