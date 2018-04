Stiri pe aceeasi tema

- DomnulePrimar.ro a pornit la drum in anul 2002, ca un proiect secundar. Nimeni nu credea ca va fi genul de proiect care va tine mai mult de un an. Era vremea cind abia se lansase Windows XP! Cind social media inca nu exista. Cind siteuri nu prea existau in Romania, iar primariile erau niste cetati inexpungabile…

- Am investit in Romania pentru forta de munca foarte bine educata comparativ cu alte destinatii. In momentul de fata avem 3.500 de angajati, iar pana la finalul anului trebuie sa ajungem la 3.900, a declarat Vladimir Sterescu, vicepresedinte senior solutii in cadrul operatorului de call center CGS,…

- Potrivit meteorologilor, in perioada 20 martie, ora 15:00 - 22 martie, ora 10:00, vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fata de media normala a perioadei.

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti si echipamente audio, intentioneaza sa finalizeze constructia unei noi fabrici de productie in Romania in cursul acestui an, relateaza presa internationala de specialitate.

- Romania, gazda pentru a doua oara consecutiv a Cupei Mondiale de Fitness. Gabriel Toncean, președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, l-a convins pe Rafael Santonja, șeful forumului suprem al acestei discipline sportive, sa organizeze pentru a doua oara consecutiv, in Romania, Cupa Mondiala…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare. Avand in vedere temperaturile scazute din ultimele…

- Trei regiuni din Romania, respectiv Nord-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor, masurat in functie de puterea standard de cumparare, de sub 50% din media europeana, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european…

- Vesti proaste pentru sute de romani din Casas-Severin: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici din domeniul componentelor auto a decis sa puna lacatul pe porti. Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide…