- J Balvin și-a unit forțele cu Dua Lipa, Bad Bunny și Tainy pentru track-ul Un Dia (One Day) , care vine insoțit de un videoclip in care o putem vedea pe celebra actrița din Casa Del Papel - Ursula Corbero.

- Mark Stam aduce single-ul Lasa-ma, al carui clip prezinta planul unui jaf perfect, pus la cale in cel mai mic detaliu, insa umbrit de un act necugetat al celui mai bun prieten al protagonistului. Lasa-ma reprezinta și dragostea neinceputa și neconștientizata inca, dar care va prinde contur și va duce…

- Faydee lanseaza AYWA, o colaborare speciala cu Valderrama, un artist spaniol in varsta de 25 de ani. AYWA este o piesa in care ritmurile orientale se imbina perfect cu cele spaniole și cu trap-ul, al carei clip a fost filmat in Australia și in Spania. Da o stare de bine, provoaca la dans, iar versurile…

- Scrisa și compusa de catre Edward Sanda, „Sa-mi fii vara” este o piesa ce are la baza iubirea, iar protagoniștii clipului sunt chiar artista și iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. „Primul meu single este și cel care pune pe tava realitatea mea. Este piesa ce reda in…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca primele masuri de relaxare au fost percepute de romani ca o adevarata libertate, dar, cu toate acestea, sfarsitul lunii iulie, inceputul lunii august ne-ar putea aduce o viata cvasi-normala. Tataru a spus ca va trebui sa ne obisnuim cu virusul un an…

- Marcel Pavel lanseaza, alaturi de MediaPro Music, piesa “Zana mea frumoasa din povesti”, revenind in atentia publicului cu o declaratie de dragoste care rascoleste sufletele. Marcel Pavel prezinta publicului sau o melodie de suflet, “Zana mea frumoasa din povesti”, filmata intr-un cadru cat se poate…

- Un artist complex, cu un stil unic și recognoscibil, Roxen revine cu un single care da o stare de visare, al carui ritm intra in fiecare por. Spune-mi este un imn electro-dance, in care vocea ei suava se imbina perfect cu linia hipnotizanta a piesei, care este ca o ploaie de primavara. Clipul o prezinta…

- Sore și Florian Rus au lansat „Sunetul meu preferat”, in plina pandemie de coronavirus. Videoclipul melodiei a fost filmat in luna februarie, cand nimeni nu iși putea imagina ce urma sa vina, distanțare sociala și strazi pustii.„E ok sa te arați vulnerabil, e ok sa recunoști atunci cand iți e dor și…