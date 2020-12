Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul federatiei internationale de atletism (World Athletics), reunit marti si miercuri prin videoconferinta, a deci sa ramana pe pozitii in privinta atletilor rusi, precizeaza cotidianul sportiv L'Equipe. In conditiile in care Federatia rusa de atletism (RUSAF) este suspendata incepand din…

- Etiopianca Letesenbet Gidey (5.000 m), olandeza Sifan Hassan (semifond, fond), kenyanca Peres Jepchirchir (semimaraton), venezueleanca Yulimar Rojas (triplusalt) si jamaicana Elaine Thompson-Herah (100 m) sunt cele cinci candidate la castigarea trofeului rezervat atletei anului 2021, a anuntat World…

- ​Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, spune ca Jocurile Olimpice ''nu sunt despre politica'' si trebuie sa evite sa se transforme într-o ''piata a protestelor politice'', scrie Reuters, potrivit Agerpres.''Jocurile Olimpice…

- Finalul acestei toamne ii gaseste pe atletii clubului Pandurii Targu Jiu in focul concursurilor pentru care s-au pregatit toata vara. Dupa ce saptamana trecuta au alergat la Campionatele Nationale de Cros montan, atletii de la Pandurii au luat parte...

- Suedezul Armand Duplantis (20 ani) a reusit sa-l depaseasca pe legendarul atlet ucrainean Serghei Bubka, stabilind cea mai buna performanta din toate timpurile la saritura cu prajina in aer liber (6,15 m), joi seara, cu ocazia reuniunii de la Roma, contand pentru circuitul Diamond League (Liga de diamant),…

- Suedezul Armand Duplantis (20 ani) a reusit sa-l depaseasca pe legendarul atlet ucrainean Serghei Bubka, stabilind cea mai buna performanta din toate timpurile la saritura cu prajina in aer liber (6,15 m), joi seara, cu ocazia reuniunii de la Roma, contand pentru circuitul Diamond League (Liga de diamant),…

- Atleta sud-africana Caster Semenya, dubla campioana olimpica la 800 m, a pierdut apelul depus la Tribunalul suprem federal din Elvetia impotriva regulii care stabileste nivelul de testosteron pentru atlete, transmite DPA. Tribunalul a precizat marti ca nu poate trece peste decizia originala…

- Participarea atleților de la CSȘ „Mica Roma” Blaj la Campionatele Nationale de Atletism pentru seniori si tineret, desfașurate, in perioada 4-5 septembrie, la Cluj Napoca, acolo unde sportivii blajeni au obținut doua medalii de argint și doua de bronz, a fost pusa in pericol de decizia directorului…