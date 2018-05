Workspace Studio, afaceri de 4 milioane de euro in 2017, crestere cu 60% fata de 2016

Workspace Studio, integrator de solutii de amenajare a birourilor si Dealer Partner Autorizat unic al Herman Miller in Romania, a avut in 2017 o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, in crestere cu 60% fata de anul precedent.



Dinamica pozitiva continua si anul acesta, in primul trimestru din 2018 fiind inregistrata o crestere de 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 1,1 milioane euro.



Motoarele principale ale cresterii inregistrate anul trecut au fost dezvoltarea accelerata a pietei de IT si orientarea companiilor din acest sector catre solutii ergonomice…