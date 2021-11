Workshop dedicat zilei internationale a Sistemelor Informationale Geografice (GIS Day)

Stiri pe aceeasi tema

- China „va urma neabatut drumul multilateralismului și va fi intotdeauna o aparatoare ferma a ordinii internaționale”, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, la adunarea jubiliara dedicata revalidarii Chinei in cadrul ONU. Afectate de schimbarea situației internaționale, nemaiintalnita in ultimul…

- Cu ocazia aniversarii a 77 de ani de la eliberarea ultimei brazde de pamant romanesc, Direcția de Cultura Carei a organizat cea de a IX-a ediție a concursului de desene pentru elevii din clasele I-IV și V-VIII. Au fost trimise in concurs 113 lucrari, semnate de elevi de la Școala Vasile Lucaciu Carei,…

- Rusia, care se manifesta foarte interesata de situația din Afganistan, și-a declarat joi, 7 octombrie, intenția de a invita talibanii la discuții internaționale pe 20 octombrie. Moscova considera ca mișcarea talibana este terorista, dar a dialogat cu ea de ani de zile. Rusia ii va invita pe talibani…

- ​Statele Unite au acordat talibanilor, care au preluat puterea în aceasta vara în Afganistan, doua scutiri de la sanctiunile economice impuse cu scopul de a facilita furnizarea de ajutor umanitar, transmite sâmbata AFP.Prima scutire permite executivului american, ONG-urilor si…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat, vineri, cu ocazia evenimentului "Deschis la Senat", crearea unui grup de lucru dedicat copiilor pentru cresterea calitatii si accesului la educatie, combaterea saraciei, violentei, bullying-ului asupra celor mici, primul proiect fiind extinderea programului…

- Presa chineza relateaza diferit discuția recenta dintre președintele SUA, Joe Biden, și președintele Chinei, Xi Jinping. Iata cum s-a vazut de la Beijing discuția dintre cei doi șefi de state – practic cele mai mari puteri economice ale planetei. Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri o convorbire…

- Ringo Star, Elton John, Bryan Adams, Paul McCartney, Roy Orbison, Joan Jett, Lenny Kravitz, Garbage sunt cateva dintre starurile care i-au adus omagii legendarului Charlie Watts, membru al formatiei The Rolling Stones, "cel mai elegant si mai distins tobosar din rock and roll".

- Pensia din Romania poate fi incasata si in strainatate, in statul in care fostul angajat s-a stabilit, pentru asta fiind insa necesara indeplinirea catorva conditii si formalitati, prezentate punctual de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).