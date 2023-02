Women in Tech Global deschide o nouă divizie în România Women in Tech® global a anunțat, in cadrul unui eveniment organizat la București, deschiderea unei noi divizii a organizației neguvernamentale globale in Romania. Activa inca din noiembrie 2022 in țara noastra, Women in Tech® a reunit reprezentante ale industriei IT&C și comunitatea profesionistilor din industriile bazate pe tehnologii pentru a-și prezenta obiectivele și inițiativele. ”Comunitatea noastra este reprezentata de persoane cu diferite aptitudini, indiferent de gen, rasa, etnie, clasa, varsta sau orientare sexuala. Ne concentram pe 4 arii principale care sunt și un indemn la acțiune… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

