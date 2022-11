WizzAir va avea o nouă cursă de linie din Ianuarie. Românii vor putea zbura și în Israel cu această companie Compania introduce din prima luna a anului 2023, noi zboruri de linie. Wizzair va avea o noua cursa de linie cu destinația Israel. Romanii care vor sa calatoreasca pe acest segment iși pot deja achiziționa biletele. Wizzair va avea o noua cursa de linie din Ianuarie Wizzair a decis ca in aceasta perioada destul de instabila financiar in intreaga lume sa iși extinda sfera de segmente de zbor. Astfel, noua destinație aleasa de conducerea companiei este Israelul. Noua ruta operata de la Suceava spre Orientul Mijlociu vine ca o noutate pe langa cele 12 alte destinații spre Europa. Așadar, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

