- Compania ungara Wizz Air a pierdut, joi, lupta in justitie prin care contesta un ajutor de salvare de 36,66 milioane de euro acordat de statul roman companiei aeriene TAROM in urma cu patru ani, in timpul pandemiei de COVID, informeaza Reuters, citata de News.ro.Cea mai inalta instanta europeana cu…

- "Curtea respinge recursul Wizz Air cu privire la ajutorul de salvare acordat de Romania TAROM. Acest ajutor, in valoare de 36.660.000 de euro, este compatibil cu dreptul Uniunii Europene", au declarat judecatorii.Comisia Europeana a aprobat ajutoare de stat in valoare de miliarde de euro pentru companiile…

- Comisia Europeana a aprobat ajutoare de stat in valoare de miliarde de euro pentru companiile aeriene europene in timpul pandemiei de COVID-19, o mare parte dintre acestea fiind ulterior contestate de rivali in instanta. Romania a acordat un imprumut pentru a finanta nevoile de lichiditati ale TAROM,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a impus sanctiuni financiare Romaniei pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate, se arata intr-un comunicat de presa transmis de CJUE și preluat de Agerpres. Curtea, cu sediul la Luxemburg, constatase deja incalcarea de catre Romania a dreptului Uniunii…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca Romania este aproape de o condamnare la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a inchis gropile de gunoi poluante. „Pe 14 decembrie, cel mai probabil, Curtea Europeana de Justitie va condamna statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea, neecologizarea…

