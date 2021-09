Wizz Air introduce vaccinarea obligatorie contra COVID-19 pentru echipaj Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat miercuri ca vaccinarea contra COVID-19 sau testarea antigen/PCR periodica in cazurile speciale vor fi obligatorii pentru echipaj incepand cu data de 1 decembrie 2021, informeaza un comunicat de presa. Wizz Air a precizat ca a decis sa introduca vaccinarile COVID-19 pentru toti membrii echipajului si insotitorii sai de zbor, sau testarea antigen/PCR periodica in cazurile speciale, in contextul cercetarilor care le demonstreaza eficienta ca fiind cea mai buna modalitate disponibila de protejare impotriva COVID-19. Pe masura ce guvernele impun din ce in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

