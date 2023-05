Wizz Air anulează 12 curse spre și dinspre România. Care sunt rutele afectate Compania aeriana low cost Wizz Air a decis anularea a 12 curse dinspre și spre Romania. Acestea vor fi anulate in sezonul de iarna, iar clienții nu vor mai putea calatori spre destinații precum Treviso, Catania, Napoli sau Liverpool, informeaza Boardingpass . Conform datelor din sistemul de rezervari, Wizz Air nu va mai zbura de la finalul lunii octombrie 2023 din București spre aeroporturile din Aarhus (Danemarca), Alghero (Italia), Malmo (Suedia) și Santander (Spania). Compania anunța ca anuleaza toate zborurile și din Iași catre aeroporturile din Catania și Treviso (Italia), dar și la ruta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

