Wizz Air a inaugurat două noi rute şi a reluat operaţiunile de la Craiova către Dortmund Wizz Air a inaugurat doua noi rute si a reluat operatiunile de la Craiova catre Dortmund Wizz Air a inaugurat luni o noua ruta, zburand de la Bucuresti la Salonic, si a reluat operatiunile de la Craiova catre Dortmund, iar duminica a lansat un nou zbor, din Capitala catre Tirana, informeaza compania. Potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES, incepand cu 29 octombrie, calatorii romani zboara direct de la Bucuresti catre Tirana in zilele de miercuri, joi, sambata si duminica, la bordul aeronavelor moderne si sustenabile ale companiei aeriene. In plus, incepand cu data de 30 octombrie,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

