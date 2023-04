Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunta faptul ca sezonul de vara 2023 vine cu multe oportunitați de calatorie spre destinații din Europa și Orientul Mijlociu, dar si cu cresteri semnificative ale frecventelor pe mai multe destinatii.

- Dan Air (Romania) va opera, incepand din 15 iunie 2023, primele zboruri de pe aeroportul din Brașov, spre opt destinații din șase țari europene, potrivit boardingpass.ro. Dan Air este prima companie aeriana care anunța primele rute regulate spre și dinspre aeroportul brașovean. Lista rutelor pe care…

- Operatorul aerian Wizz Air a suspendat, de astazi, cursele catre si dinspre Chisinau, invocand „riscul de securitate ridicat, dar nu iminent” din spatiul aerian al Republicii Moldova. Compania a anuntat ca va pune la dispozitia pasagerilor o noua cursa, Iasi-Berlin si va creste frecventa zborurilor…

- Romania va deveni principalul producator de panouri fotovoltaice din Europa, a declarat premierul Nicolae Ciuca in contextul unei intalniri cu reprezentanții companiei Rombat. Intalnirea a avut loc la data de 8 martie 2023 la Palatul Victoria. “Guvernul sprijina companiile care investesc in tehnologii…

- Air Claim este primul creditor care a solicitat deschiderea procedurii de insolventa pentru compania Blue Air, in conditiile in care mai are de recuperat de la operatorul aerian 85.000 de euro, dupa ce acesta a facut plati considerabile, amiabil ori prin executare silita, pe parcursul anului 2022, se…

- Compania aeriana Wizz Air va suspenda, in luna martie, cinci rute spre și dinspre aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu. Ruta de la București la Ancona va fi suspendata de pe data de 22 martie pana pe 30 octombrie. Dupa ce a fost inaugurat la inceputul acestui an, zborul catre aceasta…

- WizzAir suspenda mai multe curse de la Cluj și Sibiu spre destinații din Europa. Detalii pentru calatori Noutați pentru cei care vor sa calatoreasca cu avionul prin intermediul companiei Wizz Air. Vor fi suspendate rute spre și dinspre aeroporturile din Sibiu, Cluj, dar și București și Iași, in legatura…

- O noua greva in Belgia a personalului navigant al operatorului irlandez low-cost Ryanair va antrena anularea a 152 de zboruri in acest weekend pe aeroportul Charleroi, potrivit Agerpres. Cei circa 400 de insotitoare si insotitori de bord ai companiei de transport aerian fusesera deja indemnati sa-si…