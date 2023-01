Windows 7 nu mai primeşte update-uri de securitate In 2020, dupa mai bine de 10 de cand era lansat, Microsoft anunta oprirea partiala a suportului pentru Windows 7, care era taiat de la update-urile ce aduceau functionalitati noi. Acum, la trei ani distanta, Windows 7, care s-a dovedit de-a lungul timpului unul dintre cele mai apreciate sisteme dezvoltate in ultimele decenii de Microsoft, ramane si fara update-urile care repara problemele de securitate. Conform Statcounter, chiar si dupa atata vreme, Windows 7 inca are in jur de 11% din intreaga cota de piata detinuta de sistemele de operare dezvoltate de Microsoft. Cei care inca folosesc Windows… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

