Finaliștii etapei locale a concursului „Apa pe care ne-o dorim”

Etapa locală a concursului internațional de creație artistică pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want) s-a încheiat. Au fost înscrise 72 de lucrări, aproape de trei ori mai multe decât anul trecut, realizate de copii și tineri cu vârste între… [citeste mai departe]