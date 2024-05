Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta, marti, lucrari de inlocuire si de reparatii pe conductele retelei termice primare, in zone din sectoarele 1, 2, 3 si 6 ale Capitalei. Apa calda va fi sistata in sute de blocuri in urmatoarele zile. Potrivit companiei se fac mai multe lucrari la retele. Astfel, vor fi efectuate […] The post Sute de blocuri din București, fara apa calda in urmatoarele zile. Ce cartiere sunt afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .