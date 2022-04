Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Statele Unite a decis vineri sa ii interzica actorului Will Smith sa participe la orice ceremonie sau eveniment pe care institutia il organizeaza, timp de zece ani, ca pedeapsa pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock la gala Oscar…

- Kenny Rock, fratele lui Chris Rock, cere ca lui Will Smith sa ii fie retras premiul Oscar caștigat pentru rolul din King Richard. Reacția acestuia vine dupa ce fratele lui a fost palmuit pe scena chiar de Smith. „Ma doare sa tot vad imaginile, pentru ca vad o persoana draga cum este atacata și nu pot…

- Will Smith a demisionat din Academia de Arte și Științe Cinematografice de la Hollywood dupa ce l-a palmuit pe Chris Rock la ceremonia de duminica trecuta de decernare a premiilor Oscar, afirmand ca va accepta „orice alte consecințe” impuse de organizație. „Voi accepta pe deplin orice consecințe pentru…

- Will Smith a anuntat intr-o declaratie, vineri, ca si-a dat demisia din Academia de Arte si Stiinte Cinematografice, dupa ce l-a palmuit pe prezentatorul Chris Rock pe scena la Premiile Academiei de weekendul trecut, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate duminica seara la gala Oscar 2022. Premiile Oscar sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture…

- La premiile Oscar 2022 participanții vor avea nevoie de dovada vaccinarii impotriva COVID-19, transmite Variety. Dupa cum a raportat pentru prima data New York Times, Academia de Arte și Științe Cinematografice a stabilit joi ca toți nominalizații și invitații trebuie sa prezinte dovada vaccinarii și…