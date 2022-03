Stiri pe aceeasi tema

- Audienta Oscarurilor a crescut duminica cu 56%, atunci cand 15,36 milioane de privitori au urmarit cea de-a 94-a editie a galei Premiilor Academiei de la ABC, potrivit Variety. Spectacolul gazduit de Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes a crescut cu 56% fata de nivelul scazut istoric de anul trecut…

- Vanzarile de bilete la spectacolul stand-up comedy al lui Chris Rock au explodat dupa ce acesta a fost palmuit de Will Smith la ceremonia de decernare a Oscarurilor, duminica, informeaza G4Media . „Am vandut peste noapte mai multe bilete pentru a-l vedea pe Chris Rock decat am vandut in ultima luna…

- Will Smith i-a cerut scuze luni actorului de comedie Chris Rock pentru ca l-a palmuit pe scena galei Academiei Americane de Film din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza Agerpres . Will Smith, care a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King…

- Cunoscutul actor american Will Smith a transmis, in noaptea de luni spre marți, ca atitudinea sa a fost „inacceptabila și de neiertat” dupa ce l-a lovit pe Chris Rock din cauza unei glume la adresa soției sale, Jada Pinkett Smith, cerandu-i scuze prezentatorului, relateaza BBC . ”Glumele pe seama mea…

- Smith l-a palmuit pe Rock la ceremonia de duminica din Los Angeles, dupa ce comediantul a facut o gluma pe seama actritei Jada Pinkett Smith, sotia lui Will Smith.In timp ce prezenta premiul Oscar pentru cel mai bun documentar, Chris Rock i s-a adresat sotiei lui Will Smith, spunandu-i: "Jada, te iubesc,…

- Will Smith este subiectul dezbaterilor pe internet, in acest moment, dupa un moment violent la Gala Oscar. Actorul a urcat pe scena și l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock, dupa ce acesta a facut o gluma despre soția sa. Rock a spus ca se așteapta sa o vada pe Jada Pinket Smith in „G.I. Jane” 2. A…

- Will Smith a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard” la scurt timp dupa ce l-a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza DPA. Cu cateva secunde inainte…

- Cu cateva secunde inainte sa prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunandu-i ca abia asteapta sa o vada jucand in continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott in 1997 si in care rolul principal a fost…