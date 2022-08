Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost criticata dur de Mats Wilander, dupa ce a fost eliminata inca din primul tur de la US Open 2022. Campionul suedez a analizat jocul sportivei din Romania și a incercat sa afle de ce la turneul american are cel mai slab bilanț dintre competițiile de Grand Slam. Comentatorul Eurosport…

- Simona Halep a fost invinsa neașteptat, luni, in primul tur la US Open, de o jucatoare venita din calificari. Site-ul WTA a punctat dupa victoria Dariei Snigur ca aceasta este prima mare surpriza a ultimului Grand Slam din 2022, dar nu este ceva neobișnuit, Halep avand la Flushing Meadows rezultatele…

- Eliminarea prematura suferita de Simona Halep la US Open in fața ucrainencei Daria Snigur (2-6, 6-0, 4-6) a fost analizata in amanunt pe site-ul oficial al WTA. „Prima mare surpriza de la US Open 2022 a insemnat eliminarea Simonei Halep din primul tur, de catre o sportiva venita din calificari, Daria…

- Aflata pentru prima oara pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, Daria Snigur a obținut luni cea mai importanta victorie a carierei: a invins-o pe Simona Halep in primul tur de la US Open 2022, scor 6-2, 0-6, 6-4. Sportiva in varsta de 20 de ani a inceput sa planga și și-a gasit cu greu cuvintele…

- Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) a fost invinsa de ucraineanca Daria Snigur (20 de ani, 125 WTA), in runda inaugurala de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, scor 2-6, 6-0, 4-6. Aflata la primul meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, Daria Snigur a fost vizibil emoționata…

- Simona Halep (30 de ani, locul 6 WTA) a ajuns la New York pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. Jucatoarea romana de tenis a postat, pe rețelele sociale, un citat care i-a aparținut fostului președinte american John F. Kennedy: “Victoria are o mie de tați, dar infrangerea este orfana“.…

- Cea de a doua semifinala a Grand Slam-ului de la Wimbledon dintre Simona Halep și Elena Rybakina s-a incheiat cu victoria sportivei din Kazahstan, cu 6-3, 6-3, aceasta calificandu-se in finala competiției londoneze. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a urmarit meciul și susține ca Halep…

- Mesajul primit de Simona Halep dupa victoria din primul tur la Wimbledon 2022. Dubla campioana de Grand Slam a debutat cu dreptul in turneul pe care l-a caștigat in 2019. Romanca a invins-o in prima manșa pe Karolina Muchova, din Cehia, cu scorul 6-3, 6-2. Simona Halep a fost felicitata dupa meci de…