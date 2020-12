WHOIS – ce este si de ce sa-l achizitionezi atunci cand te afli in etapa de inregistrare domeniu?

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 10-a din Divizia A, desfașurata ieri, s-au disputat 3 partide. In cel mai tare meci al zilei, Cahul-2005 a trecut in deplasare de Speranța Drochia, scor 3-1, consolidandu-și astfel poziția a treia in clasament.

- Luni, 05 octombrie 2020, la ora 21:00, s a incheiat procesul democratic intern pentru desemnarea candidatilor PLUS la Alegerile Parlamentare de anul acesta, ca prima etapa in stabilirea listelor comune ale Aliantei USRPLUS Constanta pentru Camera Deputatilor si Senat, transmit reprezentantii PLUS Constanta.In…

- Meciul FC Viitorul CFR Cluj se joaca pe terenul central al Academiei Hagi. Etapa trecuta, echipa de pe litoral a obtinut prima victorie stagionala. FC Viitorul are jucatori selectionati atat la Nationala mare, cat si la tineret si pentru urmatoarele partide ale reprezentativelor. FC Viitorul sustine…

- Inter Milano si Lazio au obtinut victorii in partidele sustinute sambata seara, in etapa a 2-a din Seria A. Pe „Giuseppe Meazza”, Inter, cu portarul Ionut Radu rezerva, s-a vazut condusa inca din minutul 3 de Fiorentina, care a deschis scorul prin Christian Kouame. Pana la pauza, Lautaro Martinez a…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA a contractat o firma din Constanta Aceasta se va ocupa de reabilitarea Portului Tulcea Aproape 45 de milioane de lei este valoarea investitieiCompania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA a atribuit un contract in urma…

- Etapa de azi, 36,2 kilometri de contratimp individual intre Lure și La Plache des Belles Filles, i-a revenit unui Pogacar extraordinar, mult super compatriotului sau de la Jumbo-Visma O runda incredibila in Turul Franței, la capatul careia Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s-a proclamat invingator,…

- Miguel Angel Lopez (Astana) este marele câștigator al etapei a 17-a din Turul Franței, desfașurata pe distanța de 170 de kilometri, între Grenoble si Meribel. Rutierul Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pastreaza în continuare tricoul galben al competiției.

- ​Slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a câștigat, duminica, etapa a 15-a din Turul ciclist al Franței, desfașurata între Lyon și Grand Colombier, pe distanța de 174.5 kilometri. Podiumul a fost completat de conaționalul sau Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), lider al clasamentului general,…