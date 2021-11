When Night Meets Dawn, scurtmetrajul regizat de Andreea Cristina…

Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF) s-a incheiat duminica seara, pe 21 noiembrie, cu o ceremonie de decernare a premiilor oferite celor mai bune experimente cinematografice prezentate anul acesta in secțiunile competiționale. When Night Meets Dawn, producția autohtona regizata de Andreea Cristina Borțun, a cucerit Marele Premiu BIEFF 2021, in valoare de 1500 de euro, impresionand Juriul Competiției Internaționale prin limbajul cinematografic și prin peisajul sonor pe care cineasta le-a ales pentru a ilustra un moment de transgresiune. Alaturi…