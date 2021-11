Whatsapp nu mai funcționează de luni, 1 noiembrie! Milioane de telefoane sunt afectate Zeci de modele de telefoane inteligente vor pierde accesul la populara platforma de mesagerie instant WhatsApp incepand de luni, 1 noiembrie. Peste 40 de modele de smartphone-uri nu vor putea folosi aplicația deținuta de Meta, care nu va mai funcționa pe sisteme mai vechi decat Android OS 4.1, Apple iOS 10 și KaiOS 2.5.1, conform […] The post Whatsapp nu mai funcționeaza de luni, 1 noiembrie! Milioane de telefoane sunt afectate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe smartphoneurile Android mai vechi de 10 ani, cele care ruleaza practic versiunea 4.0 a sistemului de operare, nu va mai putea fi folosita aplicația WhatsApp. Versiunile sistemului de operare de la 4.1 in sus nu vor intampina probleme.Sistemul 4.0 este cel cunoscut sub numele de Ice Cream Sandwich…

- Astfel, pe smartphoneurile Android mai vechi de 10 ani, cele care ruleaza practic versiunea 4.0 a sistemului de operare, nu va mai putea fi folosita aplicația WhatsApp. Versiunile sistemului de operare de la 4.1 in sus nu vor intampina probleme.Sistemul 4.0 este cel cunoscut sub numele de Ice Cream…

- Astfel, pe smartphoneurile Android mai vechi de 10 ani, cele care ruleaza practic versiunea 4.0 a sistemului de operare, nu va mai putea fi folosita aplicația WhatsApp. Versiunile sistemului de operare de la 4.1 in sus nu vor intampina probleme.Sistemul 4.0 este cel cunoscut sub numele de Ice Cream…

- De citeva ori pe an, cei de la WhatsApp atrag atenția asupra unui numar important de telefoane care vor ramine fara posibilitatea de a utiliza cel mai popular serviciu de chat de pe mapamond. Urmatorul val de restricții se impune pe 1 noiembrie, peste doar citeva zile. In contextul in care foarte multe…

- Conversațiile salvate in Google Drive sau iCloud vor fi criptate de WhatsApp, inainte sa fie urcate in cloud, daca utilizatorul activeaza aceasta noua optiune.La doar o luna dupa ce a inceput sa testeze criptarea backup-urilor cu un numar limitat de utilizatori, WhatsApp lanseaza oficial aceasta…

- La doar o luna dupa ce a inceput sa testeze criptarea backup-urilor cu un numar limitat de utilizatori, WhatsApp lanseaza oficial aceasta facilitate, ce va putea fi folosita atat pe iPhone, cat si pe smartphone-urile cu Android. Datele utilizatorilor vor fi criptate de WhatsApp inainte de a le urca…

- Utilizatorii smartphone-urilor Apple pot activa acum suportul multi-device in WhatsApp, pentru a folosi independent serviciul pe mai multe dispozitive. La doua luni de cand a inceput sa testeze pe Android suportul multi-device, WhatsApp lanseaza aceasta facilitate, in varianta beta, pe iOS,…

- Istoricul conversațiilor de WhatsApp de pe iOS și Android a ramas pentru o buna perioada de timp separat unul de celalalt. Acest lucru se datoreaza in principal diferitelor sisteme de backup utilizate de WhatsApp, care a facut aproape imposibil transferul intre ele. WhatsApp a lucrat la schimbarea acestui…