Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp lanseaza modul imagine in imagine pentru apelurile video pe iOS. Funcția Picture-in-Picture, pe care WhatsApp a inceput sa o testeze anul trecut, ar trebui sa iți permita sa deschizi alte aplicații in timpul apelurilor video fara intreruperi.

- Utilizatorii aplicației vor putea face apeluri video prin WhatsApp fara ca acestea sa fie oprite in cazul in care ies din meniul conversației pentru a accesa alte servicii din telefon cum ar fi de exemplu contactele, informeaza ziare.com .In plus, WhatsApp a anunțat modificari la o funcție pe care a…

- Trei funcții noi lansate de WhatsApp. Actualizarile vizeaza ștergerea mesajelor individuale și postarile din grupuri WhatsApp aduce trei funcții noi in chat. Mesajele trimise se pot șterge timp de doua zile, utilizatorii pot parasi grupurile fara sa lase urme și pot selecta contactele carora sa le afișeze…

- WhatsApp a declarat ca a lansat aceasta functie ca raspuns la o serie de inchideri de retele la nivel mondial. Aceste blocari "neaga drepturile omului si impiedica oamenii sa primeasca ajutor urgent", a declarat compania.

- Incepand de azi, 1 ianuarie 2023, WhatsApp inceteaza sa mai funcționeze pe 49 de modele de smartphone-uri, dintre care majoritatea folosesc sistemul de operare Android, insa pe lista se afla și doua iPhone-uri. Modelele sunt mai vechi, dar pentru cei care nu sunt obișnuiți sa iși schimbe des telefonul…

- Persoanele care au modele mai vechi de telefoane, indiferent daca ruleaza Android sau iOS, nu vor mai putea folosi aplicația de mesagerie dupa data de 31 decembrie 2022. Potrivit Daily Mail, vizate de aceste schimbari sunt persoanele care dețin iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 5 SE dar și cele care au…

- Tehnologia avanseaza cu cea mai mare viteza. Daca astazi iți cumperi cel mai performant telefon, in doar cateva luni ți-ai putea da seama ca smartphone-ul tau este deja depașit caci a aparut o noua generație.

- Modelele de telefoane care nu vor mai fi compatibile cu platforma de mesagerie WhatsApp:LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus L4 II, Optimus L6, Optimus L6, EnactLG Lucid 2, Optimus…