WhatsApp introduce o nouă funcție. Ce vor putea face utilizatorii pentru a nu rata niciun mesaj Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp va introduce o noua functie, care permite citirea mesajelor mai tarziu. In timp ce utilizatorii continua sa se concentreze asupra confidentialitatii si noilor termeni, a caror acceptare a fost amanata pana pe 15 mai, WhatsApp propune noi caracteristici. Cea mai recenta idee este un instrument care va permite chiar si […] The post WhatsApp introduce o noua funcție. Ce vor putea face utilizatorii pentru a nu rata niciun mesaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Bodu a fost numit in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Premierul Florin Cițu abia il eliberase din funcție pe Bodu, pe 13 ianuarie, laolalta cu alți 12 consilieri de stat care…

- Exodul utilizatorilor WhatsApp catre Telegram si Signal a continuat si in ultimele zile, iar Facebook incearca sa-si apere produsul, inclusiv prin reclame de o pagina in ziare, relateaza News.ro. De cand a comunicat noua politica de utilizare si a inceput exodul utilizatorilor, WhatsApp a incercat prin…

- Aplicatiile de mesagerie care respecta intimitatea utilizatorilor, precum Signal si Telegram, au inregistrat un val de descarcari in utlimele zile, in contextul in care utilizatorii vor sa se indeparteze de WhatsApp, pe fondul temerilor legate de multitudinea de date pe care serviciul de mesagerie le…

- In timp ce Trump a mai ramas doar 13 zile din mandatul sau, au existat numeroase cereri pentru demiterea sa, inclusiv de catre democratul de varf al Senatului și de un congresman republican. Congresul a confirmat joi in mod oficial victoria alegerilor președintelui ales Joe Biden, in ciuda obiecțiilor…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca Guvernul a adoptat ordonanța de urgența care permite amanarea ratelor la banca, iar solicitarile vor putea facute pana la 15 martie 2021. Perioada totala pentru care se poate solicita amanarea platii ratelor este de 9 luni. ”Daca ai avut 9 luni de zile rata…

- Mai multe companii aeriene și de tehnologie din SUA și din UE au inceput sa dezvolte aplicații de telefonie mobila pentru ca utilizatorii sa-și poata incarca informații despre testele și vaccinurile anti-Covid, creand astfel un ”pașaport covid” care sa le permita utilizatorilor accesul la servicii de…

- Supermarketurile sunt cele mai frecvente locuri pe care oamenii le-au vizitat in zilele premergatoare unui test pozitiv, aratp aplicația Test and Trace din Anglia, dupa cum relateaza Sky News. Serviciul de Sanatate Publica urmarit traseul persoanelor care au dat rezultate pozitive in perioada 9-15 noiembrie.…