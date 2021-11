WhatsApp face o schimbare foarte importantă WhatsApp face o schimbare foarte importanta și toți utilizatorii trebuie sa știe despre ea, pentru ca se va implementa un sistem special, care va trimite notificari catre utilizatori intr-un anumit moment. Mai exact, cei de la WhatsApp intenționeaza sa implementeze un sistem special care va trimite notificari catre utilizatori in momentul in care codul de securitate dintr-o anumita conversație se va modifica. WhatsApp schimba codurile de securitate pentru conversații in momentul in care utilizatorul se logheaza din nou pe un alt telefon, sau cand logheaza contul pe mai multe dispozitive. Pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

