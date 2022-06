Stiri pe aceeasi tema

- Comisia și autoritațile de protecție a consumatorilor indeamna WhatsApp sa informeze mai bine consumatorii cu privire la politicile sale in materie de date și la actualizarile condițiilor sale de furnizare a serviciilor, se arata intr-un comunicat de presa remis Romania Libera. Rețeaua de cooperare…

- Autoritațile și instituțiile publice din Romania vor fi pasibile de amenzi, in cazul in care nu vor afișa toate informațiile și datele de interes public in format electronic, inclusiv solicitarile...

- Autoritațile l-au gasit, duminica dimineața, pe barbatul din județul Iași care a fost luat de viitura. Localnicul a fost gasit decedat intr-o zona abrupta, scrie ziarul local BZI. Barbatul in varsta de 52 de ani din satul Pocreaca, județul Iași, a fost dat disparut, vineri seara, dupa ce a fost luat…

- Rețeaua de socializare Facebook a inceput sa schimbe modul cum afișeaza linkurile catre site-urile de știri, motivand schimbarea cu un articol al directivei europene pe tema drepturilor de autor.

- Serviciile de informatii militare ucrainene au difuzat luni, pe pagina lor web, datele personale ale circa 1.600 de soldati rusi care au actionat in localitatea Bucea din apropiere de Kiev, cu nume, prenume, data nasterii si gradul militar, transmite agentia EFE.

- Potrivit Reuters, traderii de produse agricole au inceput sa redirectioneze livrarile de zahar destinate Rusiei, ceea ce va majora si mai mult preturile locale si va creste presiunile asupra Guvernului de la Moscova pentru a limita inflatia produselor alimentare. Zaharul este utilizat pe scara larga…

- Orașul Campina din județul Prahova ia masuri in eventualitatea in care ar izbucni un razboi sau o amenințare grava la adresa securitații naționale. Autoritațile locale au aprobat un plan de raționalizare a unor alimente.

- Informațiile aferente norului toxic care in cursul zilei de miercuri, 23 martie, va ajunge deasupra Romaniei, nor format in urma bombardamentelor din Ucraina, sunt false, susțin autoritațile. „Ca urmare a raspandirii pe canalul WhatsApp a unui mesaj prin care se prezinta ca maine, pe teritoriul Romaniei…