- WhatsApp a introdus saptamana aceasta o functie prin care pot fi blocate automat apelurile de la persoane necunoscute, al caror numar nu exista in agenda de contacte.Optiunea este vazuta ca un fel de ultima masura pentru cei care primesc foarte multe apeluri audio nedorite, ceea ce este o mare problema…

- Noi mesaje inselatoare care urmaresc golirea conturilor bancare amenința utilizatorii aplicației Whatsapp. Folosește aceste sfaturi pentru a evita inșelatoriile și afla cum trebuie sa procedezi daca primești e-mailuri, apeluri telefonice sau alte mesaje suspecte. ”Mesajul bomba” care iți va goli conturile…

- Mesajul lui Dragoș Damian pentru profesori: Vestea buna: Romania este tigrul cresterii economice. Vestea rea: nu sunt bani pentru salariile DumneavoastraDragoș Damian, CEO Terapia Cluj, le-a explicat profesorilor intr-un editorial de ce nu sunt bani pentru mariri salariale. CITESTE SI Surpriza…

- Daca nu ați aflat inca, numele propriu din titlu aparține primei entitați inzestrata cu inteligența artificiala de la noi, mai mare decat a aspiratorului autonom și care a facut obiectul unei bașcalii consistente in calitatea sa de potențial sfetnic al generalului Ciuca. Și daca am pomenit despre inteligența…

- Mesajul IPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2023: ”Noi, care am primit vestea ca suntem nemuritori, trebuie sa dovedim prin conduita noastra ca suntem fii ai Luminii si fii ai Invierii.” Mesajul IPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat la Summitul aliantei care va avea loc in iulie, in capitala lituaniana Vilnius, transmite CNN. Zelenski s-a referit la Summit in mesajul zilnic postat pe retelele de socializare.Presedintele…

- Daca la momentul actual folosești doar contul curent pentru operațiunile financiare de zi cu zi, poate simți ca-ți lipsește o componenta importanta - un cont de economii.Cu un cont de economii, poți delimita in mod clar fondurile disponibile de cheltuielile uzuale așa cum ai nevoie. S-ar putea sa dorești…