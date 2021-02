WhatsApp a inceput sa aduca in vederea utilizatorilor, cu ajutorul status-urilor, angajamentul sau fața de confidențialitatea noastra. Aceste mesaje de atenționare au inceput sa apara sambata in SUA și Marea Britanie, iar unii utilizatori au raportat ca in India apar de ceva vreme. „Au existat multe dezinformari și confuzii in jurul actualizarii noastre recente și vrem sa ii ajutam pe toți sa ințeleaga faptele din spatele modului in care WhatsApp protejeaza confidențialitatea și securitatea oamenilor”, a spus un purtator de cuvant al WhatsApp intr-un e-mail catre The Verge. „In viitor, vom oferi…