Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anuntat noi schimbari aduse lui Twitter pe partea de comunicare intre utilizatori. Detinatorul companiei vrea sa aduca noi functii in zona de mesagerie directa a aplicatiei: criptare, apeluri video si apeluri vocale. CEO-ul Tesla a cumparat Twitter in aceasta toamna contra sumei de 44 de…

- O noua funcție lansata de WhatsApp. La ce va putea fi folosita de utilizatorii aplicației O noua funcție cu grupuri mai mari de discuții și mai structurate, care a intrat in teste la inceputul acestui an, este lansata joi de WhatsApp. ”Communities” este conceputa pentru a ajuta organizațiile, cluburile,…

- Bitdefender lanseaza o noua tehnologie care permite „real-time protection” pentru conversațiile purtate pe servicii de chat pe mobil. Noua tehnologie numita Scam Alert detecteaza linkurile periculoase trimise prin WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram și Discord și notifica utilizatorii imediat despre…

- WhatsApp a cazut marți, zeci de mii de utilizatori raportand ca serviciul de mesagerie deținut de Meta, compania mama a Facebook și Instagram, nu poate fi accesat. Site-ul downdetector care monitorizeaza problemele tehnice ale marilor rețele de socializare și aplicații de mesagerie a inceput…

- A picat Whatsapp, cea mai folosita aplicatie de mesagerie din lume, in aceasta dimineata. Potrivit Down Detector, in Romania, problemele au aparut in jurul orei 09.40. Utilizatorii aplicatiei au, in mare parte, probleme cu trimiterea mesajelor si conectarea, in timp ce unii dintre utilizatorii spun…

- Probleme la aplicația de mesagerie WhatsApp. Nu funcționeaza transmiterea de mesaje și nici apelurile Aplicația de mesagerie WhatsApp a inregistrat probleme de funcționare, marți dimineața, in mai multe parți ale lumii, inclusiv Romania. Problemele au inceput in jurul orei 10:10. Potrivit unui site…

- Funcția este deja disponibila pe iPhone și Android, dar in sfarșit vine și pe Windows. Momentan este disponibila doar in versiunea beta a aplicației, potrivit The Sun .Aceasta funcție vine in ajutorul celor care primesc mesaje vocale foarte lungi. Astfel, utilizatorul poate modifica viteza de redare…

- Pavel Durov, autorul aplicației Telegram, avertizeaza ca hackerii ar putea avea acces la toate datele din telefonul tau, daca folosești WhatsApp.Durov susține ca acest lucru a fost posibil din cauza unei probleme de securitate despre care chiar WhatsApp a anunțat saptamana trecuta. Hackerul, pentru…