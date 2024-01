Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie la nivel global, devine din ce in ce mai expusa riscului de inșelatorii și escrocherii cibernetice. Una dintre metodele folosite de infractorii cibernetici consta in efectuarea de apeluri de la numere necunoscute, cu potențialul de a submina…

- Judecatoria Turda a dispus luarea masurii controlului judiciar fața de doi infractori, judecați pentru uz de fals in forma continuata și complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata, dupa ce respectivii au fost arestați preventiv pentru circa 2 luni de zile, iar in 11 ianuarie…

- Romanii care folosesc WhatsApp primesc, in ultimele zile, mai multe mesaje nesolicitate, sosite din partea unor necunoscuți. Polițiștii de la Securitate Cibernetica ii avertizeaza pe toți cei care folosesc aplicația ca risca sa cada in plasa escrocilor.

- Evenimentele religioase, culturale si artistice planificate in contextul Sarbatorilor de Iarna genereaza cetatenilor onesti un sentiment de relaxare si uneori de tratare cu superficialitate a unor situatii ce pot sa duca la un risc victimal crescutRealitatea spune ca oriunde este sarbatoare, bucurie,…

- ATENȚIE! Conturile de WhatsApp sunt vizate de un atac cibernetic, oamenii primesc link-uri, iar daca acestea sunt accesate, hackerii digitali au in acest mod accesul de a bloca telefonul. Mai exact, victimele primesc un mesaj de la WhatsApp cu un cod de autentificare pentru a fi folosite pe un telefon.…

- AVERTISMETUL MEDICILOR! In saptamana ce tocmai s-a incheiat: 86.267 de cazuri de infectii respiratorii, 137 de cazuri de gripa clinica,9 cazuri de gripa confirmate de laborator cu virus gripal AH1, AH3, virus gripal B si virus gripal A nesubtipat și 6404 cazuri de COVID-19. MEDICII ATRAG ATENȚIA…

Uneori, se intampla sa ai nevoie de bani rapid și nimeni nu te imprumuta. In astfel de situații, cum reușești sa te descurci? O opțiune de luat in considerare ar fi amanetarea anumitor bunuri, cum ar fi un laptop. Astfel vei obține fondurile de care ai nevoie intr-un…