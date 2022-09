West Ham United – FCSB 3-1, în grupele Conference League. Elevii lui Dică au condus la Londra Echipa FCSB a pierdut joi seara meciul disputat la Londra, scor 1-3, in prima etapa a grupelor Conference League, cu echipa engleza West Ham United. FCSB a deschis scorul in minutul 35. Andrei Cordea ia fructificat o centrare a lui Dariu. Olaru. In minutul 66, Cornet și Tarnovanu s-au ciocnit, iar arbitrul a acordat lovitura de pedeapsa pentru englezi. Bowen a transformat, restabilind egalitatea. Gazdele au trecut in avantaj in minutul 74, prin Emerson. West Ham a stabilit scorul final, in minutul 90, prin Antonio. Au evoluat echipele: West Ham: Areola – Coufal, Kehrer, Ogbonna (Dawson 90+2),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FCSB a pierdut joi seara la Londra, scor 1-3, primul meci din grupele Conference League, cu echipa engleza West Ham United Cordea a deschis scorul in minutul 34, din pasa lui Olaru. Bowen a egalat din penalti, in minutul 68. Al doilea gol al gazdelor a fost inscris de Emerson, in minutul 75,…

- FCSB joaca acasa cu Hermannstadt, de la ora 21:30, in etapa #7 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul și rezultatele etapei #7 FCSB - Hermannstadt, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - Hermannstadt, echipe probabile:…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat cu CS Mioveni, 1-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a plans de accidentarile din lotul vicecampioanei. ”Ne așteptam sa avem un joc greu, știam ca Mioveniul este o echipa buna acasa. Nu am reușit sa punem presiune, sa…

- CS Mioveni si FCSB au remizat, sambata, scor 1-1, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Gruparea argeșeana a deschis scorul in minutul 26. Ovidiu Popescu a suferit o accidentare, Vlad Pop i-a luat mingea, a centrat, iar Ionut Balaur a inscris cu un sut deviat. FCSB a egalat in minutul 79, prin…

- FCSB a caștigat meciul disputat, miercuri seara, scor 1-0, in deplasare, cu echipa slovaca Dunajska Streda, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League. Oaspeții au dominat partida inca de la inceput. Rusu a trecut pe langa deschiderea scorului de doua ori in primele 3 minute.…

- FCSB a fost invinsa, joi, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League de echipa georgiana FC Saburtalo. Gazdele au inceput tare, ia in minutul 9, Tabatadze a intrat cu mingea in careu, dar Dawa l-a deposedat. Doua minute mai tarziu, Gocholeishvili a centrat in careu, iar Sikharulidze…

- Formatia FCSB a fost invinsa, joi, in prima mansa a turului doi preliminar al UEFA Conference League de echipa georgiana FC Saburtalo. Unicul gol al meciului a fost marcat Nonikasvili, in minutul 41. Saburtalo: Megrelishvili - Gocholeishvili, Kakubava, Chaduneli, Jinjolava – Kardava (Mamatsashvili…

- FCSB joaca in primul amical al verii impotriva moldovenilor de la FC Sfantu Gheorghe. Meciul se va disputa de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe FCSB TV și FRF TV. FCSB - FC Sfantu Gheorghe, live de la 18:00 Echipa probabila a celor de la FCSB: Tarnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Bouhenna, Radunovic…