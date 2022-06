Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters,…

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, a scris duminica ziarul Welt am Sonntag.

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat

- Germania este pregatita pentru embargoul asupra petrolului din Rusia, a declarat ministrul german al Economiei, Robert Habeck. Masura este cu atat mai dura cu cat Berlinul a blocat și programul Nord Stream II imediat dupa invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania a declarat o „avertizare timpurie” cu privire la o posibila intrerupere a aprovizionarii cu gaze pe fondul unui impas de plați cu Rusia. Rusia a cerut țarilor „neprietenoase” sa-și plateasca gazul in ruble, dar UE, care platește in principal in euro, a respins ideea. Miercuri, ministrul german…

- Joe Biden și Ursula von der Leyen au anunțat vineri un task force pentru a sprijini Europa in eforturile de a concretiza independența de Rusia in ceea ce privește gazul și petrolul. Grupul de lucru va cauta alternative pentru gazul lichefiat cu scopul de a readuce dependența Europei de Rusia. SUA va…

- ”Avem o parte din rezervele noastre de aur si de schimb valutar in moneda chineza, in yuani. Si vedem ce presiune exercita tarile occidentale asupra Chinei pentru a limita schimburile comerciale reciproce cu China. Desigur, exista presiune pentru a limita accesul la aceste rezerve”, a afirmat ministrul…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…