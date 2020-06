Stiri pe aceeasi tema

Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la o hala in constructie de pe bd. Unirii din Baia Mare. La fata locului se afla mai multe echipaje ale ISU Maramures. Actualizare Detasamentul de Pompieri Baia Mare a intervenit cu 3 echipaje de stingere si unul de prim ajutor EPA SMURD. Din fericire…

Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anuntat sambata, 9 mai, la Targu Mureș, stadiul in care se afla proiectul Autostrazii "Unirii" care va lega municipiul Targu Mureș de Iași și mai departe de orașul Ungheni, aflat la granița cu Republica Moldova. "Este in curs de realizare, revizuire a studiului de…

Acesta a discutat la Tg.Mures cu prefectul județului, Mara Toganel, despre stadiul lucrarilor la autostrada Unirii și Transilvania. Iata concluziile: El a mai anuntat ca dupa contractarea unui credit acordat de BERD va fi introdusa la finantare Centura Sighisoarei pentru care exista documentatia tehnico-economica…

Marți, 5 Mai 2020, echipele de la vital vor interveni pe bd. Republicii (intre bd. Unirii și str. Vasile Alecsandri) pentru cuplarea la rețeaua noua de distribuție. Riveranii nu vor avea apa potabila la robinete in intervalul orar 09.00 – 15.00. „Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele…

Aseara, in jurul orei 23.50, politistii din Sighetu Marmatiei au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Unirii din municipiu. In urma verificarilor, politistii au constatat ca autoturismul este radiat din circulație și are montate placuțe de inmatriculare cu numar fals. Soferul a fost identificat…

Luni, o femeie din Baia Mare, care s-a deplasat cu bicicleta pe drumul public, a ajuns la spital dupa ce a fost ranita intr-un accident de circulatie. Politistii au stabilit ca femeia, in varsta de 70 de ani, care se deplasa cu o bicicleta pe bulevardul Unirii din Baia Mare, dupa ce a trecut de […]…

6:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Borșa – Sighetu Marmației (DN 18) ● Baia Mare: bd. Unirii, str. Electrolizei ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighet – Vadu Izei (DN 18) ● Suciu de Sus (DJ 171) ● Ulmeni – Salsig […]