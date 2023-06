Weekend bogat în evenimente în Capitală. Restricții de trafic Weekend bogat in evenimente pentru bucureșteni. Programul „Strazi deschise” se extinde in acest sfarsit de saptamana si va cuprinde, pe langa traseul de pe Calea Victoriei, si Aleea Circului, pe segmentul cuprins intre soseaua Stefan Cel Mare si Circul de Stat. Astfel, Calea Victoriei va fi pietonala intre Piata Victoriei si Splaiul Independentei, sambata si duminica, in intervalul orar 10,00 si 22,00, iar Aleea Circului, intre 11,00 – 22,00. Noua zona pietonala din cadrul ‘Strazi deschise’, Aleea Circului, va gazdui concerte de chitara clasica, concerte de muzica populara si de muzica de promenada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

