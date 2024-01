Waze: A fost reactivată o funcție nouă! Se renunțase la ea în 2023 O veste buna pentru șoferii care folosesc aplicația Waze: funcția preferata de mulți a fost reactivata! Dupa ce in septembrie 2023 aplicația a luat decizia de a renunța la opțiunea „Cealalta parte” / „Other side”, Waze a ascultat feedback-ul utilizatorilor și a reintrodus funcția la sfarșitul anului trecut. In urma cu cateva luni, utilizatorii iOS au fost surprinși sa constate ca nu mai pot accesa funcția care permitea raportarea prezenței unei mașini de poliție pe partea opusa a drumului. Aceasta opțiune, cunoscuta sub denumirea de „Cealalta parte”, fusese eliminata, ceea ce a starnit nemulțumirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

