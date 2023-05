Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea WatchDog a publicat un comunicat in care critica proiectul de lege care prevede crearea Centrului Național de Aparare Informaționala și Combatere a Propagandei „Patriot”, anunțat recent de Președinție. WatchDog a spus ca proiectul de lege, la elaborarea caruia a contribuit, a fost „denaturat”.…

- Fostul ministru Elena Udrea - aflata in detentie dupa ce a fost condamnata la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute - ofera o solutie pentru reducerea cheltuielilor - tema intens discutata in acest zile - propunand, intr-o postare pe Facebook, ca detinutii…

- Un barbat in varsta de 58 de ani, angajat al CNAIR , la Sectia de Drumuri Nationale Botosani, a fost gasit mort, in cursul diminetii de vineri, in spatiul de odihna. Barbatul era deservent pe un utilaj in cadrul Sectiei Drumuri Nationale Botosani, iar , timp de aproape doua zile s-a aflat la volanul…

- Kelemen Hunor, a anuntat, vineri, ca se va angrena in cursa pentru un nou mandat de conducere a formațiunii in acest sens a cerut sprijinul delegatilor care vor participa la congresul Uniunii din luna aprilie a acestui an. „Am decis sa-mi continui munca de presedinte al UDMR, deoarece doresc sa imi…

- Presedintele UDMR , Kelemen Hunor, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat la conducerea formatiunii si in acest sens a cerut sprijinul delegatilor care vor participa la congresul Uniunii din luna aprilie a acestui an.El argumenteaza ca doreste sa isi aduca contributia, in continuare, la dezvoltarea…

- Progresul tehnologic nu poate fi oprit, dar trebuie sa ne gandim și la protecția locurilor de munca și la pensionari, care fac parte din electoratul PSD și care vor o perioada de tranziție, spune președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu,despre casele self-pay din supermarketuri, scrie…

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, la dezbaterea moțiunii depusa impotriva sa in Camera Deputaților, ca masura impozitarii contractelor part-time a fost una benefica: