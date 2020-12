Statele Unite au salutat marti recursul Ministerului Public pakistanez impotriva punerii in libertate a extremistului britanic Omar Sheikh, condamnat pentru asasinarea in 2002 a jurnalistului american Daniel Pearl in Pakistan, noteaza AFP. "Am aflat ca autoritatile pakistaneze au luat masuri pentru ca Omar Sheikh sa ramana inchis in timp ce Curtea Suprema face apel pentru a restabili condamnarea lui", a afirmat procuror general interimar al SUA, Jeffrey Rosen, intr-un comunicat. Statele Unite sunt "recunoscatoare" pentru aceste eforturi si sunt "pregatite", in cazul unui esec, sa il tina ele inchis…