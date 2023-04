Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut indemnat sambata Beijingul sa puna capat actiunilor sale "provocatoare si periculoase" in apele disputate ale Marii Chinei de Sud, dupa o coliziune evitata in ultimul moment intre un vas al pazei de coaste chineze si o nava filipineza

- China este suverana in insulele și zonele maritime adiacente acestora din Marea Chinei de Sud și are drepturi suverane și de guvernare in aceste arii. Construcția de infrastructura și dislocarea de forțe de aparare sint legale și legitime. Cu privire la construcția noii baze militare a Statelor Unite…

- „Toate partile trebuie sa faca fata esentei problemei peninsulei (coreene) si sa joace un rol constructiv in promovarea unei solutionari pasnice a chestiunii”, a apreciat purtatoarea de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) chinez, Mao Ning, relateaza AFP, citata de Agerpres.Ea a facut, astfel,…

- Statele Unite au considerat ca secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a fost prea intelegator cu interesele Rusiei atunci cand a renegociat acordul privind cerealele din Marea Neagra, potrivit unor documente care provin din scurgerea de informatii de la Pentagon si care sugereaza ca Washingtonul…

- China, care an de an continua sa iși intensifice puterea militara și economica, devine o alarma tot mai puternica pentru Statele Unite și aliații sai, speriați ca Beijingul ar putea depași in curand Washingtonul in ceea ce privește volumul influenței geopolitice. Tocmai de aceea, in septembrie 2021,…

- Militarii chinezi nu au informat ministerul de externe despre intrarea balonului in spatiul aerian american, ceea ce a determinat conducerea din jurul presedintelui Xi Jinping sa ceara o comunicare mai buna, au mai informat sursele respective.Balonul de recunoastere, dezvoltat de o agentie de cercetare…

- La inceputul sedintelor de tranzactionare, lira s-a devalorizat puternic, ajungand ca un dolar sa insemne 18,85 lire turcesti. Principalul indice de referinta al actiunilor din tara a scazut cu pana la 4,6%, iar bancile au inceput cu o pierdere de peste 5%, dar ulterior au recuperat pana la 2,5%. Borsa…