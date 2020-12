Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat joi deschiderea unei misiuni diplomatice "virtuale" in Sahara Occidentala, dupa ce au recunoscut suveranitatea Marocului asupra acestui teritoriu disputat, in asteptarea unui consulat real, noteaza AFP. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat la inceputul lui decembrie,…

- Procurorii din Olanda care au cercetat un caz de infracțiune cibernetica au confirmat ca lui Donald Trump i-a fost spart contul de Twitter in luna octombrie, in ciuda faptului ca Washingtonul și rețeaua sociala au dezmințit aceasta informație, relateaza The Guardian.

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- Algeria a denuntat sambata o serie de "manevre straine" vizand destabilizarea sa si s-a referit la Israel, dupa recunoasterea de catre Statele Unite a suveranitatii Marocului asupra Saharei Occidentale, in contrapartida la normalizarea relatiilor dintre Rabat si statul evreu, noteaza AFP. …

- Frontul Polisario, gruparea armata care a proclamat independenta Saharei Occidentale, a denuntat cu fermitate joi decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Marocului asupra acestui teritoriu desertic, informeaza AFP si Reuters. "Polisario si guvernul saharian…

- Donald Trump a pierdut alegerile prezidențiale, in America. Ca ultima decizie, importanta, Trump a anunțat ca Statele Unite se vor retrage din Tratatul ”Open Sky”. Președintele, in decizie, a invocat incalcarile comise de Vladimir Putin și Rusia. Acum, Vladimir Putin amenința cu represalii asupra celorlalte…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, va anunta marti primele nume ale celor care vor face parte din viitoarea administratie de la Washington, a anuntat duminica Ron Klain, consilier apropiat al lui Biden, potrivit Reuters. „Veti vedea marti primele nume din cabinet. Daca doriti sa stiti care sunt agentiile…

- Presedintele SUA Donald Trump va retrage Sudanul de pe lista statelor care sustin terorismul, a anuntat vineri Casa Alba, intr-o perioada in care sunt speculatii cu privire la o posibila normalizare a relatiilor dintre Israel si autoritatile sudaneze, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Presedintele…