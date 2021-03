Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic, fotbalistul de 39 de ani al lui AC Milan, revine dupa aproape cinci ani la reprezentativa Suediei, fiind convocat pentru meciurile de la sfarsitul lui martie din preliminariile Cupei Mondiale 2022, a indicat marti selectionerul Janne Andersson, potrivit presei internationale. Zlatan…

- One United Properties a obținut o finanțare de 50 de milioane de euro de la Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB). Finanțarea de 50 de milioane de euro obținuta de One United Properties reprezinta un credit de investiții pentru costurile de dezvoltare a cladirii „verzi” de birouri One Tower.…

- Australia va deveni prima țara din lume care forțeaza marile companii tehnologice sa plateasca pentru conținut de știri. Compania Google a semnat un acord cu o companie australiana de presa, prin care gigantul tehnologic va plati pentru a gazdui conținut de știri. Acest acord este primul dintr-o serie…

- Kamala Harris a intrat în istorie miercuri devenind prima femeie precum și prima persoana de culoare care a devenit vicepreședinte al Statelor Unite însa fanii desenelor animate „The Simpsons” au observat și un alt lucru inedit, scrie Insider.Aceasta a ales pentru ceremonia…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Epopeea alegerilor prezidențiale din Statele Unite continua și la doua luni dupa scrutin. Washington Post a publicat o inregistrare in care președintele Donald Trump este auzit cerandu-i unui oficial din Georgia sa „gaseasca” suficiente voturi pentru a schimba rezultatul alegerilor. „Vreau doar sa gasesc…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a calificat drept un ''abuz neobrazat de putere'' eforturile presedintelui in exercitiu Donald Trump de a schimba rezultatul electoral din statul Georgia, relateaza dpa. Reactia sa vine dupa ce sambata Trump i-a cerut unui inalt responsabil…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Mike Pence s-a vaccincat la televizor impotriva noului tip de coronavirus. Gestul sau vine ca un indemn pentru populație. „Nu am simtit nimic(…)Ne-am adunat aici in aceasta dimineata in scopul de a intari increderea(…)Americanii pot sa fie increzatori. Avem…