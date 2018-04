Washington Post: Cum de au supravietuit fostul spion rus Sergei Skripal si fiica sa dupa ce au fost otraviti?

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul spion rus Sergei Skripal nu se mai afla intr-o stare critica dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina pe 4 martie in orasul englez Salisbury, conform declaratiilor medicilor, scrie BBC. Medicii de la spitalul din Salisbury unde este internat au precizat ca Skripal raspunde la tratament si ca starea…

- Potrivit site-ului ziarului londonez, serviciile de informatii britanice au organizat o reuniune cu aliatii lor pentru a-i informa ca au legat gazul neurotoxic folosit pe 4 martie la Salisbury, in sud-vestul angliei, de baza militar rusa Sihani. In aceasta reuniune, serviciile britanice de…

- „M-am trezit acum o saptamana si pot spune ca imi revin pe zi ce trece”, se arata in comunicatul in numele Yuliei Skripal. „Trebuie sa le multumesc multor persoane pentru recuperarea mea si as vrea sa mentionez in mod special oamenii din Salisbury care m-au ajutat atunci cand eu si tatal meu…

- Detectivii care investigheaza otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale Yulia Skripal au declarat ca cei doi ar fi fost otraviti cu neurotoxina in fata casei lor din Salisbury, scrie The Guardian.

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Marea Britanie alaturi de Germania, Franța și SUA condamna intr-un comunicat comun atacul cu agent neurotoxic asupra lui Skripal și spun ca o responsabilitate a Rusiei este “singura explicație plauzibila”, citeaza BBC News documentul emis de oficialii celor patru state. Documentul a condamnat “prima…

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…