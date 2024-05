Stiri pe aceeasi tema

- Sentința record pentru un roman din Italia! Daniel Ispas a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, dupa ce a ucis un patron de restaurant in viale dei Caduti. Criminalul a fugit de la locul tragediei, dar a fost prins ulterior de polițiștii. De teama ca va fi condamnat la inchisoare pe viața.

- Andrian Locovei, un cunoscut actor de la Teatrul Regina Maria din Oradea, a fost condamnat luni, 22 aprilie, de Judecatoria Oradea la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat ca a violat o actrița, dupa o petrecere. Decizia nu este definitiva, transmite Ebihoreanul. Pe langa sentința,…

- Un roman in varsta de 41 de ani a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, in Franța. Autoritațile franceze ar fi luat o astfel de decizie dupa ce barbatul și-a obligat fratele mai mic sa fure, inca de cand acesta avea 12 ani. Baiatul avea liber numai in zilele de marți.