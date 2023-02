Stiri pe aceeasi tema

- Matei Sumbasacu a fost intrebat, vineri, la televiziune de știri, ce inseamna sa nu respecti normele de constructie. “Din nefericire, realitatea este ca acest domeniu al constructiilor este cel mai corupt domeniu din lume, conform tuturor statisticilor. Fenomenul acesta se intampla pentru ca proiectele…

- Romania ramane a fi principala țara de destinație a exporturilor de marfuri moldovenești, potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS) privind comerțul internațional cu marfuri al Republicii Moldova in luna noiembrie și in ianuarie - noiembrie 2022. Fii la curent cu cele mai noi…

- Profesorul universitar a aratat despre inflatie ca nu este varful si nu se plafoneaza si ca va continua aceasta crestere. ”Eu chiar estimez ca va trece de ianuarie, februarie, ca puseu de crestere in continuare. Avem toate sansele sa atingem prin ianuarie 17% – 18% inflatie”, a aratat Paun, precizand…

- ”Grupul Memorial Healthcare, una dintre cele mai cunoscute retele medicale din Turcia in special pentru tratamentele complexe oncologice si transplant, intra pe piata din Romania achizitionand Spitalul de Oncologie Monza din Enayati Medical City. Orasul dr Wargha Enayati a fost gandit ca destinatia…

- M-am gandit de multe ori daca imi pare rau ca nu am plecat din Romania. Daca regret ca am ramas. Daca am obosit sa lupt pentru a schimba in bine societatea romaneasca. Raspunsul a fost de fiecare data, acelasi: Nu. Eu cred in Romania, cred in forta oamenilor ei si cred ca de fapt societatea noastra…

- Peste 28- dintre elevii care au participat la un studiu al Consiliului National al Elevilor afirma ca au sesizat fapte de discriminare, in proportie de peste 60- personalul scolii fiind cel care a discriminat. In plus, peste 30- dintre elevi au recunoscut ca au asistat sau chiar au participat la comiterea…

- Exploatarea cuprului din Apuseni, profit-record in 2022. Licitație internaționala pentru producția din 2023 Cupru Min SA, companie miniera aflata in subordinea Ministerului Economiei, continua și in 2022 performanța economica record din 2021. Societatea care exploateaza cel mai mare zacamant de cupru…

- Ar fi util ca dupa 35 de ani de la Revolta anticomunista din Brasov, sa comemoram victimele si eroii acelor zile, dar sa ne aducem aminte si de calai. Sistemul nu exista! Aud si astazi ca „sistemul” face si drege. Oameni buni, „sistemul” e format din chipuri, nume, functii, atributii… Nu „sistemul”…