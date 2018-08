Stiri pe aceeasi tema

- Apple tocmai a devenit prima companie din lume care a depașit valoarea de piața de un trilion de dolari, scie BBC. Acțiunile gigantului IT au depășit, joi, 207 dolari la bursa din New York, ceea ce dus capitalizarea companiei la peste un trilion de dolari. Acțiunile au urcat…

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch, conform news.ro.Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12…

- Aceasta este prima tranzactie majora facuta sub conducerea noului CEO al Sony, Kenichiro Yoshida, care a subliniat intr-o conferinta de presa ca industria muzicala a cunoscut un nou avant in ultimii ani, datorita serviciilor de streaming furnizate de companii precum Spotify si Apple. Prin aceasta tranzactie,…

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din lume, ar putea ajunge intr-un an la o capitalizare bursiera de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor realizate de banca Morgan Stanley, care considera ca gigantul software beneficiaza de mai multi factori favorabili, relateaza MarketWatch,…