- ​Bursa de la New York a incheiat vineri saptamana in creștere pentru prima data in ultimele doua luni, susținuta in ajunul weekendului prelungit de Memorial Day de un indicator de inflație american liniștitor, potrivit AFP.

- Cel mai bine platiti angajati din Romania castiga pana la 16.000 de lei net pe luna pe un rol de executie si vor avea parte anul acesta de o crestere salariala medie de 10% in acest an. Cresterile salariale din IT acopera o mare parte din rata inflatiei,

- Bitcoin și-a continuat declinul, luni, in urma vanzarilor masive de acțiuni de pe Bursa din Statele Unite, de saptamana trecuta. Aceste vanzari au destabilizat piața criptomonedelor, care a avut o contracție de aproximativ 10%, potrivit CNBC, citat de News.ro. Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala…

- Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala din lume dupa valoarea de piata, a scazut luni cu 5%, pana la 32.860,91 dolari pe unitate, potrivit datelor de la Coindesk. Bitcoin a atins un minim al tranzactiilor de 32.650,02 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din iulie 2021. Moneda virtuala a fost…

- Bursa de la New York a incheiat mixt vineri, Dow Jones reușind la limita sa incheie in ușoara creștere, in timp ce sectorul tehnologic a ramas afectat de inasprirea monetara a Fed, potrivit AFP.

- Bursa din New York a incheiat miercuri in scadere, ingrijorata de intențiile bancii centrale americane (Federal Reserve, Fed), care a confirmat ca ia in considerare accelerarea majorarilor dobanzilor pentru a combate inflația, potrivit AFP.

- Casele de brokeraj, administratorii de active și bursele financiare din Lujiazui, centrul financiar din Shanghai, și-au chemat angajații cheie la munca și le-au pregatit saci de dormit și provizii pentru a menține tranzacțiile financiare de pe piața, in contextul lockdown-ului impus in oraș de catre…

- Bursa de Valori din New York a incheiat o saptamana buna de tranzacționare, condusa de un val de achiziții dupa luni de turbulențe și in ciuda lipsei de certitudine fața de conflictul din Ucraina, potrivit AFP.