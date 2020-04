Stiri pe aceeasi tema

- Bursa din New York a încheiat în scadere sesiunea de luni sub imperiul raspândirii pandemiei coronavirusului în Statele Unite, în ciuda masurilor de susținere a economiei fara precedent anunțate de Rezerva Federala (Fed), potrivit Reuters. Dow Jones a pierdut 582,05…

- Bursa de pe Wall Street a inregistrat luni cel mai semnificativ declin de la “Lunea neagra” – prabusirea pietelor bursiere din 1987 – dupa ce presedintele Donald Trump a declarat ca pandemia de coronavirus (COVID-19) ar putea dura luni de zile si economia americana “s-ar putea” indrepta spre recesiune,…

- O noua zi neagra pentru burse. Tranzactiile de pe Wall Street, suspendate pentru a doua oara in aceasta saptamana, dupa prabușirea principalilor indici Tranzactiile pe Bursa de pe Wall Street au fost suspendate la cateva minute de la deschidere, deoarece scaderea cu 7% a indicelui Standard and Poor's…

- Google a inceput luni sa restrictioneze vizitele la birourile sale din Silicon Valley, San Francisco si New York, pentru a evita riscul contaminarii cu coronavirus, relateaza marti France Presse, citeaza agerpres.ro. Google, Amazon, Microsoft si Facebook au recomandat deja pe 6 martie angajatilor…

- Actiunile celor mai valoroase cinci companii din Statele Unite in functie de capitalizarea bursiera, respectiv Apple, Facebook, Amazon, Microsoft si Alphabet, compania mama a Google, au scazut luni din cauza temerilor provocate de impactul economic al epidemiei de coronavirus, iar capitalizarea acestora…

- In plus, YouTube a generat aproximativ 750 de milioane de dolari de pe urma abonamentelor si a altor venituri, excluzand publicitatea, a anuntat directorul general al Alphabet, Sundar Pichai. Acesta a precizat ca YouTube are 20 de milioane de abonamente platite pentru canalele sale "Muzica" si "Premium"…

- Gigantul american din domeniul tehnologiei Alphabet Inc a dat publicitatii pentru prima data veniturile din publicitate generate de platforma sa de inregistrari video YouTube, care, in trimestrul patru din 2019, au fost de 4,7 miliarde de dolari, iar pe ansamblul anului trecut de 15,1 miliarde de dolari,…