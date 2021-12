Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in scadere, pe fondul declinului actiunilor Nvidia, dupa ce Marea Britanie a cerut o ancheta aprofundata privind planificata achizitie de catre producatorul de cipuri a firmei ARM, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 0,59%, pe fondul deprecierii yenului fata de dolar, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 29.277,86 puncte, in crestere cu 171,08 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in scadere cu 0,61%, pe fondul aprecierii yenului fata de dolar, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 29.106,78 puncte, in scadere cu 178,68 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in scadere cu 0,35%, pe fondul aprecierii yenului transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 29.507,05 puncte, in scadere cu 104,52 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform agerpres. Seul…

- Bursa de Valori din New York și-a încheiat luni prima sesiune din noiembrie cu noi recorduri pentru cei trei indici principali, investitorii fiind impulsionați de un sezon bun de rezultate corporative, potrivit AFP.Dow Jones, care a depașit pragul de 36.000 de puncte la începutul sesiunii,…

- Aceasta criptomoneda – care valora mai putin de un dolar in urma cu 12 ani – a atins in cursul sedintei de tranzactionare, catre ora 14.00 GMT (17.00, ora Romaniei), 66.273 de dolari – o crestere cu peste 50% in ultima luna si de peste 450% in ultmul an. Bitcoin profita de o luna de lansarea primului…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in scadere, din cauza temerilor privind inflatia, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,92%, ajungand la valoarea de 33.997,83 puncte, in scadere cu 316,84 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Senatul si Camera Reprezentantilor din SUA au aprobat un plan de cheltuieli pentru a mentine continuarea activitatilor guvernului, dar dupa o crestere temporara, actiunile au revenit pe scadere, inclusiv indicele Nasdaq, care a crescut cea mai mare parte a zilei. ”Piata a fost rezistenta, dar riscurile…