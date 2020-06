Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de marketing si PR Positive Communication lanseaza Rise Up, primul curs de imagine pentru afaceri antreprenoriale din Romania. Cursul incepe ladata de 19 iunie 2020 si se adreseazaatat antreprenorilor care detin o afacere la inceput de drum, cat si celor care au in plan sa isi lanseze afacerea…

- Un incendiu puternic a izbucnit pe Bulevardul Lascar Catargiu. Pentru a stinge incendiului, pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma, cu ambulanța SMURD și o descarcerare. Din fericire nu s-au inregistrat victime, iar incendiul a fost stins complet. Troleibuzul in flacari ilustreaza…

- Liviu Teodorescu face echipa cu Antonio Pican si ne povestesc in prima piesa lansata impreuna de la ce au probleme cu inima. Un adevarat party starter, cu energie si un beat uptempo, melodia „Ma ia cu inima” a fost compusa de catre Liviu si Pican. Videoclipul a fost filmat intr-un decor instagramabil,…

- „Stuck with U” este prima colaborare dintre Ariana Grande si Justin Bieber si vine intr-un moment sensibil, in sprijinul copiilor celor din sectorul medical, prin folosirea resurselor financiare pentru a oferi burse scolare copiilor acestora. Cei doi artisti au lansat in acelasi timp doua tipuri de…

- Marshmello și Halsey au facut echipa și au lansat, pe 1 mai, un nou single impreuna – “Be Kind”, insoțit de un lyric video. “Imediat cum am terminat piesa, am devenit obsedat de ea, instant”, a declarat Marshmello. “Halsey și cu mine ne-am conectat și am fost pe aceeași lungime de unda legat de ce…

- Irina Rimes este in permanența aproape de fanii ei și le aduce o piesa sensibila, al carei clip a fost realizat din momente emoționante din cadrul turneului COSMOS, Baiatul meu frumos. Piesa este despre cei care traiesc aceeași pasiune ca artista și simt fiecare vibrație din concertele ei și-i este…

- Deepside Deejays face un statement muzical cu beat-uri dance vibrante și un mood super pozitiv! „The Way We Live” este prima piesa pe care baieții de la Deepside Deejays o lanseaza anul acesta. Videoclipul completeaza starea de „carpe diem” cu o poveste de dragoste plina de aventura. „«The Way We Live»…

- Pe Costel il știți: e unul din cei mai vechi și cei mai buni stand-up-eri de pe la noi, formand, impreuna cu Teo, Vio și Mocanu oamenii care te fac sa razi la Club 99 in București și oriunde prin țara și strainatate. Costel a scos primul special de stand-up filmat in plina pandemie, este,... View Article