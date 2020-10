Stiri pe aceeasi tema

- Imagine revoltatoare de la Institutul Fundeni din Capitala. Sute de bolnavi de cancer sunt puși sa aștepte intr-un spațiu inchis, in aglomerație, pentru a fi testați anti-Covid. Testul este obligatoriu inainte de internarea in spital pentru efectuarea de citostatice sau alt tip de tratament.

- Madonna este una dintre marile artiste ale lumii care și-a surprins mereu fanii cu schimbarile de look prin care a trecut, dar și cu faptul ca deși are 62 de ani, pare ca nu vrea sa imbatraneasca deloc.

- Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neașteptata in cel mai recent videoclip al lui DJ Khaled. Ținandu-i locul lui Drake, artistul canadian a impresionat prin transformarea lui fizica, dupa ani in care s-a luptat cu efectele nocive ale consumului de droguri și ale bolii Lyme.

- Simona Halep a decis sa se retraga de la US Open 2020 din cauza temerilor legate de pandemia de coronavirus. Astfel, turneul de la Praga, pe care a și reușit sa il caștige, ramane singurul disputat dupa restartul din circuitul WTA. Iar pentru Halep urmeaza o noua pauza destul de lunga. Va mai juca abia…

- Dupa aproape un an in care a fost o permaneta apariție pe micile ecrane, Vulpița a avut de stat 14 zile in carantina, dupa ce fusese depistata pozitv la testul pentru noul coronavirus. Dar asta nu a impiedicat-o sa le pregateasca fanilor ei cateva surprize. Din carantina in studioul de inregistrari…

- Florin Salam a lansat o melodie dedicata lui Emi Pian, interlopul ucis luni dimineața in timpul unui joc de barbut, in sectorul 6 din Capitala. Melodia a strans 50.000 de vizualizari in doar doua ore de la lansare. Presupusul ucigas al lui Emi Pian, frate de cruce cu fratele victimei! Toate…

- Veronica Stegaru, alias Vulpița, se comporta și in viața de zi cu zi tot ca o vedeta, chiar daca nu este la televizor. Cand a fost la Blagești, acasa la familia ei, Vulpița s-a filmat in lanul cu porumb. S-a aflat adevarul despre Vulpița de la Acces Direct. Ce face cand nu este la Antena […] The post…